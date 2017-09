Furacão Irma

O furacão Irma deixou sem eletricidade quase 3,5 milhões de clientes na Flórida, ou seja, mais de um terço do total (34,74%), após ter tocado terra no domingo em Cayos, no extremo-sul daquele estado norte-americano.

O Departamento de Gestão de Emergências da Flórida indicou, na noite de domingo, que ascende a 3,48 milhões o número de clientes afetados no estado.

O condado que sofreu mais cortes no fornecimento de energia elétrica foi o de Monroe, onde fica Cayos e uma parte da costa do sudoeste, com 83% dos clientes 'às escuras'.