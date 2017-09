LC

Benfica e FC Porto, que recebem CSKA Moscovo e Besiktas, respetivamente, e Sporting, no reduto do Olympiacos, estão 'obrigados' a conseguir bons resultados na estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões em futebol.

Na terça-feira, as 'águias' recebem um dos conjuntos pretendentes ao segundo posto do Grupo A, e os 'leões' defrontam fora a equipa com o qual é expectável que lutem pelo terceiro do Grupo D, enquanto, quarta-feira, os 'dragões' são anfitriões da equipa mesmo cotada do Grupo G.

Uma entrada positiva dos três 'grandes' pode ser decisiva para um trajeto positivo na prova e, pelo contrário, um desaire a abrir pode, desde já, começar a comprometer as aspirações das equipas lusas, que não parecem ter grande margem para errar.