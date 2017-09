Furacão Irma

O diretor de redes sociais do Presidente dos Estados Unidos publicou, no domingo, no Twitter, um vídeo falso do Aeroporto Internacional de Miami, supostamente inundado pelo impacto do furacão Irma, o que foi desmentido pelas autoridades aeroportuárias.

"Assim está o Aeroporto Internacional de Miami! Tenham cuidado!", escreveu Dan Scavino, numa mensagem que acompanhava um vídeo que aparentemente mostrava o aeródromo inundado como consequência do furacão Irma, que tocou terra no domingo em Cayos, no estado norte-americano da Flórida.

"Este vídeo não é do Aeroporto Internacional de Miami", afirmaram os responsáveis do aeródromo, também através da rede de mensagens instantâneas Twitter.