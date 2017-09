Coreia do Norte

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, defendeu hoje a necessidade de se reforçarem as capacidades de Defesa para que o país possa "proteger-se a si mesmo", após os mais recentes avanços da Coreia do Norte.

"Devemos tomar todas as medidas adequadas para evitar incidentes como o lançamento de um míssil norte-coreano sobre território japonês", afirmou Abe, durante um discurso perante responsáveis das Forças de Autodefesa (exército) do Japão.

O primeiro-ministro referia-se ao lançamento de um míssil balístico realizado em 29 de agosto por Pyongyang, anterior ao sexto ensaio nuclear efetuado em 03 de setembro.