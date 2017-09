Actualidade

O parlamento do Camboja aprovou hoje a imputação pelo crime de traição do líder da oposição, que arrisca entre 15 e 30 anos de prisão caso venha a ser condenado, levantando a imunidade de Kem Sokha.

Kem Sokha, de 64 anos, é acusado de conspirar com um poder estrangeiro, em referência aos Estados Unidos, contra o primeiro-ministro cambojano, Hun Sen.

A sessão parlamentar prosseguiu com o apoio do Partido Popular do Camboja (CPP, no poder), com maioria, apesar do boicote do Partido de Resgate Nacional do Camboja (CNRP, da oposição), liderado desde fevereiro por Sokha.