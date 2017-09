Actualidade

As assembleias de voto abriram hoje em grande parte da Noruega para as legislativas, com sondagens a preverem uma votação muito disputadas para a coligação de direita no poder.

Cerca de 3,7 milhões de eleitores são chamados a eleger os 169 deputados que compõem o Storting (Parlamento) até às 21:00 (20:00 em Lisboa), hora a que encerram as urnas.

Dois quartos puderam votar no domingo, uma possibilidade que foi aproveitada pelo líder da oposição, o trabalhista Jonas Gahr Støre, enquanto pouco mais de um milhão de eleitores fizeram-no de forma antecipada, um número recorde.