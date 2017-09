Actualidade

O último "número dois" do governo britânico de Hong Kong Sir David Ford morreu no sábado à noite, aos 82 anos, noticiou hoje a imprensa local.

David Ford foi secretário-chefe de Hong Kong entre 1986 e 1993, tendo sido substituído no cargo, em novembro de 1993, por Anson Chan, que confirmou a morte do antigo responsável britânico, de acordo com a Rádio e Televisão Pública de Hong Kong (RTHK).

Anson Chan, primeira mulher de etnia chinesa nomeada secretária-chefe de Hong Kong, endereçou condolências à família de David Ford e destacou o contributo do responsável para a transferência de Hong Kong para a soberania chinesa, em 1997, bem como o seu impulso para a construção do novo aeroporto da metrópole asiática, designado Chek Lap Kok.