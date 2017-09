Actualidade

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chegou hoje a Argel para uma visita oficial, em princípio de apenas 24 horas, destinada a abordar a situação do mercado mundial de hidrocarbonetos e estreitar laços.

O chefe de Estado venezuelano foi recebido no aeroporto Huari Bumedien pelo presidente do Senado, Abdelkader Bensalah, com quem tinha falado brevemente, no sábado, durante a escala técnica efetuada no âmbito da longa viagem até ao Cazaquistão, onde presidiu, no domingo, à reunião do Movimento de Países Não-Alinhados.

Segundo um comunicado da presidência argelina, Maduro terá, desta vez, mais tempo para "avaliar o estado das relações bilaterais de amizade e cooperação e procurar fórmulas para a sua consolidação".