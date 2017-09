Actualidade

A Feira de S. Mateus, que decorre em Viseu desde 11 de agosto, atingiu no domingo a meta de um milhão de entradas, quando falta ainda uma semana para o fim da 625.ª edição do certame.

Para o gestor da Feira de S. Mateus, Jorge Sobrado, trata-se de um "número mágico num ano de aniversário redondo", que representa "um prémio para a revitalização e a modernização" que foram efetuadas.

No ano passado, o milhão de visitantes foi atingido na véspera do encerramento do certame.