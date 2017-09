Óbito/Bispo do Porto

O primeiro-ministro, António Costa, manifestou hoje o seu "profundo pesar" pela morte do bispo do Porto, António Francisco dos Santos, considerando que foi "uma referência inspiradora" e que Portugal perdeu "um homem bom".

O bispo do Porto morreu pelas 09:30 de hoje, aos 69 anos, vítima de ataque cardíaco, disse à Lusa fonte oficial da Diocese.

Na sua mensagem, o primeiro-ministro refere que recebeu a notícia da morte do bispo do Porto com "enorme tristeza e profundo pesar".