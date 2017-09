Actualidade

O presidente da Câmara Municipal de Cascais, que é recandidato ao cargo, anunciou hoje um novo espaço para a Escola 31 de Janeiro, na Parede, durante uma visita do Presidente da República a este estabelecimento de ensino.

"Hoje posso aqui anunciar que está acordada com a direção da Associação Escola 31 de Janeiro a cedência do Quartel da Parede que está aqui bem perto", declarou o autarca e coordenador autárquico do PSD, num palco montado num pátio interior, onde estavam dirigentes da escola e o chefe de Estado, recebendo uma salva de palmas.

Carlos Carreiras adiantou que "esta escola, depois de a outra estar construída, será transformada não só num centro de cuidados continuados como também num centro de formação de cuidadores", e prometeu ainda que a Bataria da Parede dará lugar a "um dos maiores espaços verdes" desta localidade.