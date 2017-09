Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens suspeitos de terem cometido dois homicídios, um em Oeiras e outro em Sintra, no distrito de Lisboa, ambos ocorridos na madrugada de domingo, anunciou hoje aquela força policial.

No caso de Oeiras, foi detido um homem de 22 anos de idade pelo homicídio de um homem de 41 anos, conhecido do suspeito, durante uma altercação na via pública.

O suspeito desferiu um golpe com arma branca numa perna da vítima, que não resistiu aos ferimentos mortais infligidos, descreveu a PJ.