Actualidade

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, afirmou hoje que a comunidade internacional está a ter uma "posição corretíssima" sobre a situação no país, ao defender que devem ser os guineenses a encontrar uma solução.

"O problema da Guiné-Bissau está sobejamente conhecido e a comunidade internacional tem tido uma posição corretíssima sobre o assunto. Devem ser os guineenses a encontrar a solução para os seus problemas", disse José Mário Vaz.

O chefe de Estado falava aos jornalistas no aeroporto internacional Osvaldo Vieira antes de se deslocar em visita à República do Congo a convite do seu homólogo Denis Sassou Nguesso.