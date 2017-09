Tancos/Armas

O PCP defendeu hoje que mais explicações do ministro da Defesa Nacional no parlamento sobre o desaparecimento de armas dos Paióis de Tancos "só se tiverem novidade", considerando irrelevantes as "suposições" do governante sobre o que aconteceu.

Em declarações à Lusa, o deputado do PCP António Filipe disse que os comunistas apoiam "como de costume" os requerimentos para chamar o ministro da Defesa à comissão parlamentar mas advertiu que "pouco adiantará se o ministro disser o que já disse".

Em entrevista publicada domingo no DN e na TSF, Azeredo Lopes Azeredo Lopes referiu-se à falta de provas visuais, testemunhais ou confissão e admitiu que "no limite, pode não ter havido furto nenhum".