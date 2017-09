Óbito/Bispo do Porto

O corpo do bispo do Porto, António Francisco dos Santos, vai estar em câmara ardente na Sé Catedral a partir das 17:00 de hoje e o funeral realiza-se na quarta-feira, às 15:00, informou à Lusa fonte da Diocese.

De acordo com a mesma fonte, também na terça-feira o corpo do bispo do Porto vai estar em câmara ardente na Sé Catedral "entre as 09:00 e a meia-noite".

O funeral realiza-se às 15:00 de quarta-feira, na Sé Catedral, acrescentou a mesma fonte.