Óbito/Bispo do Porto

O Presidente da República lamentou hoje a morte do bispo do Porto, António Francisco dos Santos, considerando que deixa "a memória de um homem bom, de uma integridade plena, em comunhão de vida com os valores cristãos".

Marcelo Rebelo de Sousa reagiu à notícia da morte do bispo do Porto durante uma visita à Associação Escola 31 de Janeiro, na Parede, no concelho de Cascais, colocando uma gravata preta em sinal de luto.

"Eu queria dizer uma palavra muito curta, mas muito sentida, pelo desaparecimento de um querido amigo, mas, sobretudo, de um querido amigo do Porto, uma grande figura da Igreja Católica Portuguesa", declarou aos jornalistas.