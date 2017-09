Actualidade

A Ecovia do Mondego, um investimento de 900 mil euros, vai ter uma extensão de 40 quilómetros entre Santa Comba Dão e Penacova, servindo de prolongamento à Ecopista do Dão, anunciou hoje a Comunidade da Região de Coimbra.

"Esta vai ser uma das maiores ciclovias contínuas e sinalizadas da Península Ibérica, quem sabe a maior. Esta Ecovia do Mondego, juntamente com a Ecopista do Dão, serão provavelmente a maior ciclovia contínua e sinalizada da Península Ibérica", disse o secretário executivo da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, Jorge Brito.

Durante a apresentação da Ecovia do Mondego, que decorreu ao início da tarde em Mortágua, Jorge Brito explicou que este projeto, que está a ser desenvolvido pela CIM de Coimbra e Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, já foi submetido ao Programa Valorizar.