Actualidade

Mais de 614 mil viaturas reprovaram nos Centros de Inspeção Automóvel em 2016, significando uma taxa de reprovação de 10,5% sobre as cerca de 5,8 milhões inspecionadas, indicou hoje a Associação Nacional de Centros de Inspeção Automóvel (ANCIA).

A ANCIA, que cita o relatório anual de inspeções técnicas a veículos rodoviários do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), adianta que as principais causas de reprovação de veículos em 2016 foram as luzes e equipamento elétrico, quadro, direção, suspensão e pneus, desconformidades idênticas à de anos anteriores.

A associação que representa os centros de inspeção automóvel destaca também que o relatório do IMT demonstra que, no período 2012-2015, a percentagem de reprovações tem vindo a diminuir, tendo evoluído positivamente de uma taxa de reprovação de 13,34% para 10,58 por cento.