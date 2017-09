Actualidade

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou hoje o antigo Presidente da República Jorge Sampaio, que recentemente foi operado de urgência, e congratulou-se com as suas melhoras.

Numa nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, que não refere o local desta visita, lê-se que "o chefe de Estado visitou hoje o Presidente Jorge Sampaio, tendo tomado conhecimento, com agrado, das melhoras do seu estado de saúde".

No sábado, fonte próxima de Jorge Sampaio confirmou à Lusa que o antigo Presidente da República tinha sido submetido a uma "intervenção cirúrgica de urgência "há dias", devido a "problemas acrescidos de mobilidade".