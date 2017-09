Actualidade

Duas pessoas morreram e outra ficou ferida com gravidade na sequência de uma colisão entre dois veículos ocorrida hoje no Itinerário Complementar (IC) 1, no concelho de Ourique, no Alentejo, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo a fonte, as vítimas mortais eram os condutores dos dois veículos envolvidos na colisão, um homem, de 74 anos, e uma mulher, de 55 anos, cujos corpos foram transportados para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Baixo Alentejo, situado no hospital de Beja.

A vítima que ficou ferida com gravidade é uma mulher que seguia na viatura conduzido pelo homem e que foi transportada para as urgências do hospital de Beja.