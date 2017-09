Actualidade

O Benfica renovou contrato com o internacional sérvio Ljubomir Fejsa, com o novo vínculo a estender-se até 2021, anunciou hoje o tetracampeão português de futebol.

O médio defensivo, de 29 anos, chegou ao clube em 2013/2014 e desde então venceu sempre o campeonato português, tendo acrescentado ainda duas taças de Portugal, três taças da Liga e três Supertaças.

Numa nota publicada no seu sítio oficial na Internet, o Benfica destaca Fejsa como "uma das pedras basilares do meio campo" ao longo de 99 jogos (dois golos) com a camisola dos 'encarnados'.