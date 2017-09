Actualidade

O líder do PSD acusou hoje o Governo de "desnorte" na área da Defesa, apontando o caso de Tancos, mas também "o silêncio ensurdecedor e insustentável" sobre o futuro mecanismo de cooperação reforçada na União Europeia neste setor.

No final de uma visita ao Centro de Assistência Paroquial da Amora, no âmbito da campanha autárquica, Pedro Passos Coelho foi questionado pelos jornalistas se o PSD pedia - como fez o CDS-PP - a demissão do ministro da Defesa, Azeredo Lopes, depois de este ter dito, sobre o desaparecimento de armas dos paióis militares em Tancos, que, "no limite, pode não ter havido furto nenhum".

"Nós, por uma questão de princípio, não pedimos a demissão de nenhum membro do Governo, é mais ou menos uma tradição no PSD", disse, admitindo, contudo, que membros do partido possam ter essa opinião.