México/Sismo

O balanço do sismo de magnitude 8,2 que atingiu na quinta-feira passada o sul do México subiu para 96 mortos, após o anúncio de mais seis mortos no estado de Oaxaca, o mais afetado, confirmou hoje o porta-voz do Presidente.

Eduardo Sanchez, porta-voz da presidência mexicana, confirmou à agência de notícias France-Presse a informação avançada pelo governador de Oaxaca, Alejandro Murat, a uma televisão local.

Sanchez anunciou também que o Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, se deslocará hoje a esta zona, onde está prevista a distribuição de mantimentos e de abrigos.