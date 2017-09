Óbito/Bispo do Porto

O líder do PSD, Pedro Passos Coelho, manifestou hoje, em seu nome e do partido, as "condolências muito sentidas" pela morte do bispo do Porto, que classificou como "uma personalidade extraordinária da vida nacional".

"Era uma personalidade extraordinária da vida nacional, alguém que conheci bem e que estimava muito", afirmou Passos Coelho, em declarações aos jornalistas no final de uma visita ao Centro de Assistência Paroquial da Amora, no âmbito da pré-campanha autárquica.

Pedro Passos Coelho disse ter recebido a notícia com "um choque enorme", considerando que António Francisco dos Santos "faleceu muito cedo" e tinha ainda "muito para dar ao país e aos portugueses".