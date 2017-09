Actualidade

Cerca de 1,4 milhões de imigrantes regressaram à Europa através dos portos espanhóis no passado fim-de-semana, segundo dados das autoridades espanholas no âmbito da Operação Paso del Estrecho (OPE).

De acordo com informações dadas pela Direção Geral de Proteção Civil e Emergências espanhola à agência de notícias Efe, a operação termina oficialmente na sexta-feira (dia 15) com números totais muito semelhantes aos do ano passado.

Recorde-se que a OPE é uma planificação realizada por Espanha para coordenar a saída e chegada de um grande número de imigrantes que durante os períodos de férias deixam a Europa para visitar aos seus países de origem no norte de África.