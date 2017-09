Actualidade

O Governo lança a partir de terça-feira um debate sobre as principais linhas estratégicas do país na próxima década, visando obter um amplo consenso social e político sobre as grandes opções e os investimentos prioritários de Portugal.

Esta posição foi transmitida em conferência de imprensa pelo ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, no final do Conselho de Ministros extraordinário, que se realizou em São Bento e que foi totalmente dedicado ao tema do "Portugal pós 2020".

"Queremos começar a construir caminho com a economia e a sociedade portuguesa, mas queremos também construir consensos políticos, quer em relação às grandes opções de política e ao seu financiamento, quer, ainda, em relação aos investimentos prioritários a realizar na próxima década", declarou Pedro Marques.