Actualidade

O presidente executivo do BCP, Nuno Amado, destacou o reforço da participação que o grupo chinês Fosun detém no banco, hoje anunciado, considerando que reflete a confiança no caminho que está a ser percorrido pela instituição.

"Este reforço está alinhado com o interesse estratégico que a Fosun oportunamente comunicou ao mercado e demonstra a confiança no caminho que está a ser prosseguido pelo Millennium bcp", considerou o gestor numa nota escrita enviada à Lusa.

Segundo Nuno Amado, o aumento da participação da Fosun, que passou a deter mais de 25% do capital social do banco, reforçando o estatuto de maior acionista, "reflete o desempenho económico-financeiro do banco, incluindo a robustez do modelo de negócio e a redução dos NPEs [ativos problemáticos]".