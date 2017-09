LC

Rui Vitória revelou hoje que conhece bem o CSKA Moscovo, equipa que o Benfica defrontará na terça-feira na ronda inaugural da fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, alertando para o misto de juventude e veterania.

"Vamos enfrentar um adversário difícil, que tem tido resultados positivos fora de casa. Vai apresentar-se de uma forma de três defesas, que depois passa a cinco e com três avançados móveis", começou por explicar, frisando: "É um sistema que nos vai colocar determinados desafios, mas estamos identificados. Um misto de veterania, mas com juventude e irreverência."

Rui Vitória fazia a antevisão ao encontro da primeira jornada do grupo A, que conta também com os ingleses do Manchester United, orientados pelo português José Mourinho, e com os suíços do Basileia.