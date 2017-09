Actualidade

O secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, disse hoje acreditar que a ação judicial do BCP contra a venda do Novo Banco à Lone Star "não põe em causa" a alienação daquela instituição.

Quando, num encontro com jornalistas que decorreu hoje no Ministério das Finanças, em Lisboa, foi questionado sobre se esta ação judicial do BCP penaliza a venda do Novo Banco, o governante afastou essa possibilidade.

"Não creio, mas o Banco de Portugal está em melhores condições para responder a isso do que eu. A informação que tenho tido é que não põe em causa [porque] não tem qualquer efeito suspensivo e não há providência cautelar".