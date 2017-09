Actualidade

A Nacala Holdings, empresa liderada por dois antigos gestores da Mota- Engil, Gilberto Rodrigues e Pedro Antelo, adquiriu o grupo Elevo ao fundo Vallis, por cerca de 90 milhões de euros, segundo um comunicado divulgado hoje.

"A presente transação, que consiste na aquisição da totalidade do capital do Grupo Elevo, a par de um aumento de capital e compra de créditos bancários, traduz-se num reforço significativo dos respetivos capitais próprios, com a consequente redução do endividamento, e ambiciona posicionar a Elevo como um importante player na área das infraestruturas, logística, energia e ambiente, tanto em Portugal como no mercado internacional, especialmente em África e na América Latina", lê-se no comunicado da Nacala.

O grupo Elevo resultou da fusão dos grupos Edifer, Monte Adriano, Hagen e Eusébios, empresas de engenharia e construção, que iniciaram um processo de consolidação setorial implementado pelo fundo Vallis Construction Sector Consolidation Fund, em 2012.