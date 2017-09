Actualidade

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, entende a posição da Ordem dos Enfermeiros quanto à greve que decorre na classe e admite apoiar uma paralisação de médicos que sindicatos possam marcar no futuro.

"Se houver uma greve dos médicos [esse apoio] depende daquilo que forem as reivindicações dos médicos. Os médicos têm muitos motivos para poderem aderir a uma greve que seja convocada pelos sindicatos. Se a Ordem dos Médicos concordar com as reivindicações obviamente que apoiará os médicos que decidirem aderir a grave", disse o bastonário hoje, após ter sido recebido em Belém pelo Presidente da República.

Quanto à greve dos enfermeiros o bastonário disse que não comentava, ainda que reconhecendo "que existem algumas razões a todos os profissionais da saúde, neste momento, para estarem descontentes com o sistema".