México/Sismo

Dois milhões de crianças mexicanas foram "muito afetadas" pelo sismo de quinta-feira e precisam de apoio psicológico e emocional, além do regresso imediato à escola, defendeu hoje uma representante da Unicef no país.

"Consideramos que o regresso imediato à escola é uma oportunidade para que as crianças possam superar este medo e 'stress' que viveram com o terramoto", afirmou a representante adjunta da Unicef no México, Pressia Arifin Cabo, à agência de notícias Efe.

Numa visita aos estados de Chiapas e Oaxaca, afetados pelo sismo, a representante da Unicef disse que as crianças daquelas zonas foram afetadas "não só fisicamente, mas psicológica e emocionalmente", já que sofrem de nervosismo e de 'stress' elevado dada a "destruição elevada que os rodeia".