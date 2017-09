Actualidade

A autoridade de segurança alimentar cabo-verdiana (ARFA) confirmou hoje a importação, em junho, de ovos provenientes da Bélgica, adiantando que o produto já não se encontrava no mercado em agosto.

Cabo Verde passou a integrar o rol de 11 países que receberam ovos ou subprodutos contaminados com o inseticida fipronil, não permitido na cadeia alimentar, de acordo com a versão mais recente da lista a que a Lusa teve hoje acesso.

A Agência de Regulação e Supervisão dos Produtos Farmacêuticos e Alimentares (ARFA) informou, em comunicado, que recebeu na sexta-feira o alerta oficial do Sistema de Alerta Rápido para os Géneros Alimentícios e Alimentos para Animais da União Europeia - RASFF, adiantando, no entanto, ter começado a investigar logo após ter sido dado o alerta da existência de ovos contaminados em alguns países da União Europeia, no início de agosto.