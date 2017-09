Enfermeiros/Greve

O primeiro-ministro esteve hoje ao início da noite, em São Bento, reunido com o ministro da Saúde a preparar uma reunião que Adalberto Campos Fernandes terá na terça-feira com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP).

Fonte oficial do executivo disse à agência Lusa que António Costa e o titular da pasta da Saúde estiveram reunidos no final do Conselho de Ministros Extraordinário, que também teve lugar em São Bento e que foi dedicado exclusivamente ao tema das opções estratégicas de Portugal para os quadros comunitários de apoio na próxima década.

Esta reunião entre o líder do executivo e o ministro da Saúde, depois de um dia de greve nacional dos enfermeiros, levou António Costa a cancelar a sua presença, na qualidade de secretário-geral do PS, numa ação de campanha de apoio à reeleição do atual presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, André Rijo.