A ADSE, sistema de saúde da função pública, enviou aos cerca de 831 mil beneficiários informação sobre o processo eleitoral, sendo que foram enviados 560 mil cartas e 271 mil mails, revelou à Lusa o presidente do instituto, Carlos Baptista.

Em causa estão as eleições, que se irão realizar dia 19, para escolha dos quatro representantes dos beneficiários que irão ter assento no Conselho Geral e de Supervisão do novo instituto público.

A divulgação da informação junto dos beneficiários estava prevista na portaria publicada em julho que regulamenta o processo eleitoral.