Actualidade

A coligação governamental de direita da primeira-ministra conservadora, Erna Solberg, ganhou hoje as eleições legislativas na Noruega, com 49,9 por cento dos votos, segundo uma sondagem difundida pela televisão pública NRK.

Os quatro partidos de direita terão obtido 88 dos 169 lugares no Storting (parlamento) frente aos 81 do bloco opositor, encabeçado pelo líder trabalhista, Jonas Gahr Støre.

Com esta projeção, o Partido Trabalhista, o mais votado desde 1924, manteria a sua condição de principal força política, apesar de perder votos em relação a eleições anteriores, obtendo 27,3% dos votos e 50 deputados, à frente do Partido Conservador de Solberg, com 26,2% e 49 eleitos.