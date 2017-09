Actualidade

O Desportivo das Aves recebeu e venceu hoje o Belenenses por 2-1, o primeiro triunfo dos avenses na presente edição da I Liga de futebol, que lhes permitiu abandonar o penúltimo lugar da prova.

Os 'azuis' do Restelo, que somaram derrotas nos três jogos disputados fora, até estiveram em vantagem, quando Nuno Tomás, aos 25 minutos, marcou o primeiro golo, mas Salvador Agra, ainda antes do intervalo (42) e Ryan Gauld, aos 53, protagonizaram a reviravolta no marcador.

Com esta vitória, o Desportivo das Aves sobe ao 13.º lugar, com os mesmos quatro pontos do Belenenses, que desceu ao 14.º.