Actualidade

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em alta, com os investidores tranquilizados por os piores receios ligados à passagem do furacão Irma ou à tensão com a Coreia do Norte não se terem concretizado, e um recorde do S&P500.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo índice Dow Jones Industrial Average progrediu 1,19%, para os 22.057,37 pontos e o tecnológico Nasdaq 1,13%, para os 6.432,26. O alargado S&P 500, por seu lado, avançou 1,08%, para as 2.488,11 unidades, o que é um novo recorde no fecho.

Os investidores "deram um suspiro de alívio", considerou Art Hogan, da Wunderlich Securities.