Incêndios

Os operacionais estão a realizar trabalhos de rescaldo no incêndio que lavrou hoje em Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, e que afetou cerca de 50 hectares, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

"As chamas estão dominadas e, neste momento, estão a decorrer operações de rescaldo. Estamos a trabalhar no terreno, com máquinas de rasto, e os trabalhos vão decorrer durante toda a noite", disse à Lusa o comandante Marco Alegre, dos Bombeiros Voluntários de Pampilhosa da Serra.

Segundo o comandante, a área ardida será de cerca de 50 hectares, não tendo sido afetadas habitações e nem se registaram feridos.