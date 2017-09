Actualidade

A Polícia Federal do Brasil (PFB) realizou hoje várias rusgas no Rio Grande do Sul (RS), Brasil, no âmbito da "Operação Conexão Venezuela", para "apurar" a prática de crimes de branqueamento de capitais e associação criminosa.

"Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em Porto Alegre (4), Canoas (1), Passo Fundo (4), Erechim (2), Americana (1) e São Paulo (SP, 1)(...)", explica um comunicado da PFB, publicado na Internet.

Segundo a PFB, na ação policial participam também funcionários da Receita Federal e do Ministério Público Federal do Brasil.