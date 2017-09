Actualidade

O Conselho de Segurança da ONU vai reunir-se na quarta-feira para discutir a violência na Birmânia que levou mais de 300.000 muçulmanos da minoria Rohingya a fugir para Bangladesh, anunciou hoje o presidente da Etiópia.

O Reino Unido e a Suécia reclamaram hoje essa reunião urgente do Conselho de Segurança, uma vez que se adensam as preocupações internacionais perante a violência no país.

O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos do Homem, disse hoje que a forma como a Birmânia está a tratar a minoria muçulmana rohingya aparenta "um exemplo clássico de limpeza étnica".