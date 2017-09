Actualidade

O Estado da Califórnia mais outros três vão processar a Casa Branca, acusando a decisão presidencial de acabar com o DACA, o programa que protege os jovens indocumentados, de ser "anticonstitucional" e ilegal.

O ministro da Justiça da Califórnia, Xavier Becerra, juntamente com os seus homólogos do Minnesota, Maryland e Maine, apresentou na segunda-feira uma queixa no tribunal federal do norte da Califórnia, afirmando que este programa "permitiu a mais de 800 mil crianças chegadas sem documentos aos EUA - os designados 'dreamers' (sonhadores) - sair da sombra e torná-los cidadãos (norte-americanos) produtivos e coroados de sucesso".

Com o fim daquele programa, assinado pelo anterior Presidente, Barack Obama, e sem uma reforma migratória no Congresso nos próximos meses, estes jovens podem ser obrigado a regressar à clandestinidade.