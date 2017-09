Actualidade

O parlamento britânico aprovou na noite de segunda-feira o projeto de lei governamental para acabar com a supremacia do direito europeu no Reino Unido, na primeira votação deste texto crucial no processo de saída da União Europeia.

Depois de várias horas de debate, os deputados da Câmara dos Comuns votaram favoravelmente ao texto com 326 votos, enquanto 290 votaram contra.

O projeto de lei deve agora ser estudado em detalhe pelos deputados.