Actualidade

Várias centenas de pessoas aplaudiram segunda-feira, na New York Fashion Week, a nova coleção primavera/verão 2018 da 'designer' Katty Xiomara, que acredita que Nova Iorque é "uma montra para o mundo" para conseguir aumentar vendas.

"Nova Iorque, como outras cidades, como Paris ou Londres, acabam por ser uma boa plataforma para explorar o mundo lá fora. A ideia de Nova Iorque acaba por ser uma grande montra", declarou à Lusa a 'designer' portuguesa, alguns minutos antes de apresentar nos Pier 59 Studios, na margem do rio Hudson, a sua nova coleção denominada "Parachute Trip", com 47 coordenados femininos.

Padrões com flamingos atrevidos com "meias de rede e saltos altos, palmeiras, 'cocktails', inscrições onde se lê 'love' (amor), 'crush' (paixão), 'Parachute trip' (viagem de paraquedas), manequins com óculos de aviador a desfilar num ambiente de festa e diversão, com tecidos fluidos em cores "doces", designadamente tonalidades de rosa, laranja, salmão, azul-turquesa, mas também alguns tons metálicos, brancos e pretos, compõem a nova coleção de Katty Xiomara que se inspirou no universo do Art Deco District na praia de Miami dos EUA.