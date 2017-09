Actualidade

O líder do PSD admitiu segunda-feira que as obras públicas que o governo pretende discutir com a oposição poderão ser as que já estavam definidas como prioritárias pelo anterior governo e não foram feitas para reduzir o défice.

"Tenho uma desconfiança de que as obras públicas que o governo está a pensar são todas aquelas que já estão decididas como prioritárias, estavam ao abrigo do Portugal 2020, mas o governo simplesmente não as fez porque tomou a opção - é a opção do governo, que nós respeitamos - de colocar o investimento público ao nível mais baixo de há muitos anos no nosso país, para cumprir a meta do défice", disse.

Para Pedro Passos Coelho, que falava durante um encontro com apoiantes da coligação PSD/CDS-PP que concorre às eleições autárquicas para a Câmara de Palmela, "foram feitas escolhas" que implicaram que muitas das obras contratualizadas, ou previstas e calendarizadas ainda com o governo anterior, não tivessem sido realizadas pelo atual governo socialista.