Coreia do Norte

O Peru declarou o embaixador da Coreia do Norte em Lima 'persona non grata', dando-lhe cinco dias para deixar o país em retaliação pelo ensaio nuclear efetuado pelo regime de Pyongyang no início deste mês.

O ministro dos Negócios Estrangeiros peruano afirmou, na segunda-feira, que decidiu expulsar o embaixador norte-coreano Kim Hak-chol por causa das repetidas violações de resoluções do Conselho de Segurança da ONU contra o seu programa nuclear.

A ação do Peru segue-se a um gesto idêntico do México.