Coreia do Norte

A Coreia do Sul e o Japão afirmaram hoje que as novas sanções impostas a Pyongyang pela ONU representam uma advertência de que o país arrisca um isolamento total se prosseguir com os programas nuclear e de mísseis.

"A última resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas representa o compromisso renovado da comunidade internacional de não tolerar o desenvolvimento nuclear e de mísseis da Coreia do Norte", assinalou o gabinete da presidência sul-coreana.

"Isto deixa clara a vontade da comunidade internacional para elevar a pressão a um novo nível e levar a Coreia do Norte a mudar as suas políticas", afirmou, por seu lado, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, também citado em comunicado.