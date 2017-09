Furacão Irma

O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, anunciou na segunda-feira que o organismo vai apoiar com cerca de um milhão de dólares (836 mil euros) os países das Caraíbas afetados pelo furacão Irma.

O donativo vai ser entregue aos comités olímpicos dos países afetados e pode aumentar em função da avaliação dos prejuízos nas próximas semanas, indicou.

"Vamos apurar os danos no campo do desporto e instalações. Isso permitir-nos-á determinar se há necessidade de mais apoio", afirmou Bach, durante uma conferência de imprensa em Lima, após uma reunião com o conselho executivo para preparar a próxima assembleia do COI, que tem início na quarta-feira.