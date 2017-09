México/Sismo

O Presidente do México, Enrique Peña Nieto, convocou na segunda-feira a formação de uma "frente comum" do Governo e da iniciativa privada para lançar a reconstrução das zonas afetadas pelo forte sismo de quinta-feira.

Durante uma visita ao estado de Chiapas, no sudoeste do país, Peña Nieto afirmou que os objetivos do Governo passam por dar atenção à população afetada, contabilizar os danos em infraestruturas e avançar com o processo de reconstrução.

Um sismo de magnitude 8,2 sacudiu o México na quinta-feira, fazendo 96 mortos, segundo o mais recente balanço oficial.