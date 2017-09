Actualidade

As autoridades sauditas detiveram dois homens oriundos do Iémen que alegadamente planeavam lançar um ataque suicida contra duas sedes do Ministério da Defesa, informou hoje a agência oficial saudita SPA.

Em comunicado, a agência, que cita fonte oficial, indicou que "foi detetada e frustrada uma conspiração terrorista organizada pelo Daesh [acrónimo em árabe do grupo extremista Estado Islâmico, EI] que tinha como alvo duas sedes pertencentes ao Ministério da Defesa em Riade".

O plano seria alegadamente realizado um ataque suicida, que seria perpetrado pelos dois bombistas suicidas, com recurso a cinturões de explosivos.